“Generazione Terra”, così ISMEA sostiene i giovani nell’acquisto di terreni agricoli

Tra le criticità che maggiormente colpiscono il settore agricolo c’è sicuramente quella del difficile ricambio generazionale. Nel nostro Paese, infatti, le imprese agricole condotte dai giovani sono in continuo calo, e sono arrivate nel 2023 ad una quota del 7,5 % (dato ISMEA, aprile 2024).

Per contribuire ad invertire questa tendenza il 30 ottobre 2024 prenderà il via la seconda edizione di “Generazione Terra”, un’iniziativa promossa dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che offre finanziamenti per l’acquisto di terreni agricoli, coprendo fino al 100% del costo.

Il programma è rivolto a giovani sotto i 41 anni già operanti nel settore agricolo, per aiutarli a espandere o consolidare le loro attività, ma anche a nuovi imprenditori agricoli che desiderano avviare progetti innovativi nel settore.

Tra le novità di questa seconda edizione spicca l’aumento dell’incentivo per i giovani che entrano nel settore, che passa da 70.000 a 100.000 euro. Questo bonus è dedicato a coloro che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola o che hanno assunto tale ruolo da meno di sei mesi.

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di rinegoziare il tasso di interesse dopo almeno cinque anni dall’erogazione del finanziamento. Sarà possibile rivedere non solo lo spread, ma anche il tasso base, permettendo una maggiore flessibilità in funzione delle condizioni economiche.

Per l’edizione 2024, la dotazione finanziaria complessiva ammonta a 80 milioni di euro, ripartiti in base al tipo di beneficiario e alla zona geografica. In particolare:

– 70 milioni di euro sono destinati a giovani imprenditori agricoli e startupper con esperienza, equamente distribuiti tra il Centro-Nord e il Sud e le Isole;

– i restanti 10 milioni sono riservati ai nuovi startupper con titolo, disponibili su scala nazionale.

Le domande per partecipare al programma “Generazione Terra” potranno essere presentate tramite lo sportello telematico, che sarà attivo dalle 12:00 del 30 ottobre 2024 fino alle 12:00 del 29 novembre 2024. Tutti i dettagli e la documentazione necessaria saranno disponibili sul sito web dedicato all’iniziativa.

“Generazione Terra” si riconferma un importante strumento per promuovere il ricambio generazionale nel settore agricolo, facilitando l’accesso alla terra per le nuove generazioni di imprenditori.

Sara Fantini

Redattrice L’agone