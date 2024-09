Un buon pareggio e tanta grinta per il Cerveteri Women nel test contro il Ladispoli

Un Cerveteri Women coriaceo e combattivo su ogni pallone ieri sera è sceso in campo all’Angelo Sale nel test pre-campionato contro il Ladispoli.

Le etrusche, guidate dal Mister Matteo De Rosas, stanno proseguendo in maniera spedita la preparazione che il 20 ottobre le porterà a debuttare in Campionato di Eccellenza, i cui gironi sono stati annunciati dalla Lega Nazionale Dilettanti proprio ieri e che vedono le verdazzurre inserite nel girone B.

Un derby amichevole conclusosi sul risultato di zero a zero, ma che ha dato l’opportunità al Cerveteri Women di ruotare la rosa, di studiare opzioni e soluzioni tecnico-tattiche e di vedere all’opera i nuovi innesti in squadra, tra l’altro numerosi, frutto di un lavoro da parte della Dirigenza che anche durante l’estate non ha mai smesso di lavorare.

Nessun gol ma partita estremamente combattuta quella andata in scena ieri sera, con entrambe le compagini, nonostante il clima totalmente amichevole del test, non si sono risparmiate correndo su ogni pallone e fino all’ultimo secondo di gioco.

Le ragazze guidate dal Mister Matteo De Rosas hanno dimostrato compattezza, un’idea di gioco valida e coerente. Un pareggio che rappresenta anche un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi test e del Campionato oramai alle porte. Un Cerveteri Women in crescita e che domenica sarà di nuovo in campo: alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli arriva il Monterotondo Women 1935.