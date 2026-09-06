Storie in cielo e in terra, un festival nel bosco dedicato a Gianni Rodari

Comunicato stampa

Tra le “Storie in cielo e in terra” di Gianni Rodari, adesso ce n’è una in più. Nuova. Quella vissuta venerdì e sabato scorsi, a Bracciano, nel bosco di San Celso. Un piccolo e affettuoso festival, composto di teatro e laboratori, visite guidate e scatole magiche, corsi di acquerelli ed esercizi con forbici e colla, letture e ascolti, QRcode e registrazioni, amici scienziati e artisti, perfino uno spettacolo itinerante di danza. Fra cerri e roverelle, ditteri e coleotteri, coralli e spugne, chitarre e pianoforti, memoria e improvvisazione, personaggi fantastici e tantissime persone, quasi 500 tra piccoli e grandi, un risultato imprevisto, sorprendente, straordinario. È la storia, più di terra, ma con una sua leggerezza eterea, di una rassegna nata a Manziana ed emigrata a Bracciano, giunta alla terza edizione, costruita su idee, istinto, voglia e allo stesso tempo anche bisogno, che Fernanda Pessolano per l’associazione Ti con Zero ha ricreato in un’atmosfera rasserenante, quella della forza della natura, sempre così accogliente e ancora così sconosciuta. Rodari ne sarebbe stato felice. Se ne riparlerà comunque il prossimo anno. Ma intanto lo stesso spirito, semplice e culturale, naturale e poetico, leggero e musicale, si potrà respirare da venerdì 9 a domenica 11 ottobre con il Festival del Turismo Lento a Bracciano.

Grazie intanto a tutti i genitori, nonni e bambini.

Il festival, ha il patrocinio del comune di Bracciano e del Parco Bracciano-Martignano, con la preziosa collaborazione della Biblioteca Bartolomea Orsini di Bracciano, Taxa, divulgazione scientifica e Compagnia Teatro Verde,.

Grazie a: Caterina Acampora, attrice e social media; Sonia Boffa, lettrice e operatrice culturale; Andrea Calabretta, Compagnia Teatro Verde; Valentina Cognatti, compagnia Margot Theatre; Marzia Coronati, radio documentarista; Chiara De Angelis, artista e operatrice culturale; Irene Maria Giorgi, performer, danzatrice; Maria Luisa Pellerito, danzatrice, formatrice; Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale; Umberto Pessolano, geologo e naturalista preparatore, esperto nella didattica scientifica; Ornella Ricci, pittrice e acquerellista; Gruppo Volontari Nati per Leggere; Taxa; Associazione Camminare per Unire; Disability Pride; Sonodramma Kids; Cor Unum-performing dance lab; Valù Fitnessclub, Compagnia Bianco Teatro

Un grazie a: Franco Calzature di Bracciano; Punto Giunti Bracciano; Elvira Arte, C&D Servizi