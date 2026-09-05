Ultimati interventi di manutenzione e riqualificazione a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

In questi giorni sono stati ultimati alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione avviati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il decoro e la vivibilità del nostro territorio.

È stato completato il rifacimento della scalinata di via Verdi, che collega Piazza Italia e via XX settembre con Piazza della Praterina, attraverso un intervento di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione realizzando una pavimentazione con lastre di pietra vulcanica antiscivolo.

Un intervento ha riguardato via Isonzo, dove si è proceduto al ripristino del manto stradale nel tratto danneggiato dalle radici degli alberi, che sono state rimosse per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. I lavori termineranno con la realizzazione della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali.

A seguito dei lavori effettuati da Acea sulla rete idrica, abbiamo inoltre sollecitato e programmato il ripristino del manto stradale nel quadrante del ponte dei Pasqualetti.

Sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Armellini e via Regina d’Italia, mentre stanno proseguendo gli interventi in via dei Pasqualetti e via Saffi.

Continuiamo, giorno dopo giorno, a lavorare per una città più sicura, ordinata e decorosa, con attenzione alle esigenze del territorio e dei cittadini

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano