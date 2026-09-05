Torna il salvamento outdoor: il 12 settembre a Bracciano il XII Trofeo Salvamento Felice

Comunicato stampa

Cresce l’attesa per la dodicesima edizione del Trofeo Salvamento Felice, appuntamento valevole per i Circuiti di Salvamento EPS 2026. La manifestazione, organizzata dall’ASDC Romaster, si terrà sabato 12 settembre 2026 nella cornice del Centro Surf Bracciano (Spinnaker). L’evento è aperto a tutti gli atleti nati nel 2020 e negli anni precedenti, in possesso di tesseramento FIN o CSAIn per la stagione in corso (per chi ne fosse sprovvisto è possibile contattare direttamente l’organizzazione).

Categorie in gara

La competizione si articola in diverse categorie per garantire la massima partecipazione:

Master Élite: Atleti con almeno una gara di Salvamento Agonistico FIN nella stagione, suddivisi in Giovani (fino a 12 anni) e Open (oltre i 12 anni).

Mini Master, Baby Master e Master: Riservate a chi non ha disputato gare agonistici FIN in stagione, divise per fasce d’età: Mini Master (5-9 anni), Baby Master (M10 e M15) e Master (M20, M25 e superiori).

Prove individuali e staffette

Ogni atleta potrà iscriversi a tutte le gare individuali previste per la propria fascia di appartenenza, che spazieranno dalla Corsa Nuoto Corsa alla Gara nel Guado, fino alle prove con Tavola, Canoa e la spettacolare prova Ocean. Particolare fermento per le Staffette (Salvataggio con Tavola, Staffetta Ocean e Staffetta con Canoa), a cui potranno accedere gli atleti già iscritti ad almeno una gara individuale. In evidenza la Mistaffetta Ocean all-together, format misto e interdisciplinare composto da 4 atleti (due maschi e due femmine provenienti da raggruppamenti differenti).

Regolamento completo: Per i dettagli di ogni singola prova si fa riferimento al regolamento pubblicato sul sito ufficiale www.salvamentomaster.it.

Programma della giornata

09:00 – Ritrovo atleti presso il Centro Surf Bracciano

09:30 – Inizio gare: Corsa Nuoto Corsa

A seguire: Gara nel Guado | Gara con la Tavola | Salvataggio con Tavola | Gara con la Canoa | Mistaffetta Ocean all-together | Ocean | Staffetta Ocean | Staffetta con la Canoa

13:00 – Premiazioni ufficiali

Premiazioni

Saranno assegnati riconoscimenti ai primi 5 classificati individuali per categoria (Graduatoria Master Lifesaver), alle prime 3 squadre di staffetta (Master Lifesaver Relay), ai primi 3 podi della Mistaffetta Ocean all-together e a tutte le società presenti nelle classifiche generali di categoria.

Contatti e Info: Referente evento: Andrea Longobardo

E-mail: andylongobardo@gmail.com