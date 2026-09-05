“Buon campionato e buona stagione a tutti gli sportivi di Cerveteri”: l’augurio dell’Assessore Parroccini alle associazioni e agli atleti della città

Comunicato stampa

Lo scorso sabato, in concomitanza della Gara della Pigiatura della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la presentazione e il saluto alla città di compagini calcistiche, associazioni sportive e atleti del territorio

Calcio e discipline sportive protagoniste anche quest’anno alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Prima della gara della pigiatura di sabato pomeriggio, come consuetudine, sul palco di Piazza Aldo Moro si sono presentate alla città, in vista della nuova stagione, le principali compagini calcistiche locali oltre ad alcune eccellenze del mondo sportivo distintesi nelle proprie discipline nei mesi scorsi.

A promuovere questo momento istituzionale, è stato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, salito sul palco insieme al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, al Vicesindaco Riccardo Ferri e all’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli. Per tutte le società sportive e gli atleti, in dono, un attestato e del buon vino del territorio offerto dall’Associazione Momenti Divini.

A salire sul palco, la DM84, compagine del Presidente Pierino Mataloni che si appresta ad un nuovo campionato in Prima Categoria. Chi invece in Prima Categoria ci è salito per la prima volta è il Kaysra, protagonista lo scorso anno di una galoppata trionfale che l’ha portata a vincere il Campionato dopo la finale play-off. Esordio anche per la Pro Calcio Cerveteri di Alan Donati, in terza categoria. Infine, spazio anche per l’Oratorio San Michele del Cerveteri Sporting Club e per la squadra locale di CalcioCamminato, attiva presso il circolo Rim Sport.

Riconoscimenti anche per la Rim di Pallavolo, vittoriosa nel campionato di Prima Divisione, per la Rim di Ballo, trionfatrice a livello nazionale e per Andrea Rossi, campione nazionale di body building e originario proprio di Cerveteri.

“L’incontro con il calcio e lo sport locale è un momento sempre molto atteso all’interno della nostra Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – un’occasione che di anno in anno, fortunatamente, vede il numero di squadre e atleti aumentare sempre di più, sinonimo di quanto sia forte e florida l’attività sportiva in città“.

“Spero che aver fatto conoscere ad un pubblico nutrito come quello della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti gli atleti della nostra città – aggiunge Parroccini – possa essere non solo un buon augurio per l’inizio della stagione di ognuno di loro, ma anche uno stimolo nuovo per tutti per avvicinarsi allo sport e ad uno stile di vita più salutare. Oltre che alle realtà salite sul palco, ci tengo anche a fare un saluto al Città di Cerveteri del Presidente Andrea Lupi, purtroppo assente perché impegnato in una gara amichevole di preparazione al Campionato di Promozione. Che possa essere anche per i verdazzurri, una stagione di soddisfazioni e di grandi risultati“

“A tutto il mondo sportivo della nostra città – conclude Parroccini – auguro un buon campionato e di portare ancora una volta alti i colori di Cerveteri!”