Ville in Musica 2026 . Prima Edizione

Comunicato stampa

Ministero della Cultura | Istituto Ville Monumentali della Tuscia | Musicaimmagine ETS

in collaborazione con Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo | Associazione “Annarosa Taddei”

INAUGURAZIONE domenica 6 settembre

Il nuovo Istituto Ville Monumentali della Tuscia e il suo direttore, l’arch. Alessandro Mascherucci, presentano la prima edizione del progetto Ville in Musica, incontro fra patrimonio storico e spettacolo dal vivo, ciclo di eventi musicali in collaborazione con Musicaimmagine ETS, con la direzione artistica e musicale di Flavio Colusso e la residenza artistica dell’Ensemble Seicentonovecento.

Il primo appuntamento, domenica 6 settembre alle ore 18:30 al Palazzo Farnese di Caprarola, è con La Compagnia del Madrigale, «il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale».

Connubio tra poesia e musica polifonica, il madrigale nacque nei primi anni del Cinquecento tra Roma e Firenze e conobbe uno straordinario successo sia nelle corti e nei palazzi nell’Urbe che nelle dimore edificate nel territorio come residenze di rappresentanza e luoghi di svago da principi e cardinali, tra cui i Farnese, i quali si contendevano i migliori “musici” dell’epoca.

Nel concerto I madrigali dei Musici di Roma si ascoltano composizioni di Arcadelt, De Maque, Festa, Giovannelli, Marenzio, Palestrina, che ripercorrono l’evoluzione di questa forma musicale.

La Compagnia del Madrigale ha ottenuto importanti riconoscimenti discografici, tra cui due Diapason d’Or de l’Année, Grammophone Award, Choc di Classica, CD of the Week del Sunday Times, Choral & Song Choice di BBC Music Magazine, Amadeus Premio del disco, Preis der deutschen Schallplattenkritik e si esibisce in prestigiose realtà concertistiche, come MiTo, Unione Musicale di Torino, Ferrara Musica, Festival oude Muziek Utrecht, Schwetzinger SWR Festspiele, RheinVokal, Stour Music, Musikfest Bremen, Wigmore Hall di Londra, Philharmonie di Colonia ed Essen, Muziekgebouw di Amsterdam, Victoria Hall di Ginevra, Musée d’Orsay di Parigi

Posti limitati, è richiesta la prenotazione

CAPRAROLA, Palazzo Farnese | +39 0761 606452 | vm-tuscia.palazzofarnese@cultura.gov.it

Il concerto è preceduto dalla visita guidata al Palazzo e ai giardini, con inizio alle ore 16:30

La prima edizione di Ville in Musica propone cinque concerti – 6, 26 e 27 settembre; 11 e 17 ottobre 2026 – ciascuno preceduto da visite guidate delle Ville-Museo con i loro magnifici giardini.

Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Altieri a Oriolo Romano, Villa Giustiniani a Bassano Romano, quattro straordinari gioielli del Lazio, diventano protagonisti di una inedita e “recondita armonia di bellezze diverse” nella quale storia, architettura, pittura e paesaggio risuonano con alcune fra le più alte espressioni della musica dal Rinascimento ai nostri giorni. Il programma musicale attraversa secoli di storia, da Francesco Cavalli, Ruggero Giovannelli, Georg Friedrich Händel, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Antonio Vivaldi a Sergej Prokof’ev e Richard Strauss, senza dimenticare la creatività contemporanea dei giovani compositori Lidia De Migno e Domenico Famà, offrendo una nuova chiave di lettura di un patrimonio culturale di eccezionale valore e invitando a trascorrere giornate speciali in luoghi speciali.

Interpreti del 2026, oltre all’Ensemble Seicentonovecento con la serata tutta monteverdiana “Amore e Marte”, prestigiosi ospiti della scena musicale: La Compagnia del Madrigale, «il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale» ; Antonello Dorigo, raffinato arpista e controtenore, “maestro cantore” della Cappella Pontificia Sistina; il Collegium Pro Musica, «uno fra i più rinomati ensemble specializzati nel repertorio barocco» con i virtuosi Stefano Bagliano (flauto diritto) e Carlo Aonzo (mandolino); il Duo Kang (violino e pianoforte) formato dalle sorelle coreane vincitrici del Premio “Annarosa Taddei” 2025.

Ville in Musica 2026 è promosso e organizzato dall’Istituto Ville Monumentali della Tuscia e da Musicaimmagine ETS con il contributo del Ministero della Cultura e in collaborazione con Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo e Associazione “Annarosa Taddei”.

Ville in Musica 2026 – P R I M A E D I Z I O N E

BA GNAIA, Villa Lante | BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani

CAPRAROLA, Palazzo Farnese | ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri

Ministero della Cultura | Istituto Ville Monumentali della Tuscia | Musicaimmagine ETS

in collaborazione con : Associazione “Annarosa Taddei” | Associazione Amici di Villa Lante al Gianicolo

in residenza : Ensemble Seicentonovecento | direttore artistico e musicale Flavio Colusso

CAPRAROLA, Palazzo Farnese – domenica 6 settembre, ore 18:30

Madrigali dei Musici di Roma

La Compagnia del Madrigale

musiche di Arcadelt, De Maque, Festa, Giovannelli, Marenzio, Palestrina

BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani – sabato 26 settembre, ore 18:00

Sotto lo stesso cielo

Antonello Dorigo controtenore e arpa tripla

musiche di Cavalli, Colusso, Luzzaschi, Marazzoli, Monteverdi e Lidia De Migno (Prima assoluta)

BAGNAIA, Villa Lante – domenica 27 settembre, ore 18:00

Serenata Virtuosa

Collegium Pro Musica | Stefano Bagliano direttore e flauto diritto | Carlo Aonzo mandolino

musiche di Barbella, Cecere, Händel, Valentini, Vivaldi

ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri – domenica 11 ottobre, ore 18:00

Tra Prokof’ev e Strauss

Duo Kang, violino e pianoforte (vincitrici del Concorso internazionale “Premio Annarosa Taddei”)

musiche di S. Prokof’ev, R. Strauss e Domenico G. Famà (Prima assoluta)

CAPRAROLA, Palazzo Farnese – sabato 17 ottobre, ore 18:30

Amore & Marte

Ensemble Seicentonovecento | direttore Flavio Colusso

Valentina Varriale, Elena Cecchi Fedi soprani | Leonardo Malara, Roberto Manuel Zangari tenori |

Mauro Borgioni baritono | Luigi De Donato basso

musiche di Claudio Monteverdi

posti limitati, è richiesta la prenotazione – i concerti sono preceduti da visite guidate con inizio alle ore 16:30

il biglietto dei concerti è incluso nel costo del titolo di ingresso ordinario di ogni sito

CAPRAROLA, Palazzo Farnese | +39 0761 606452 | vm-tuscia.palazzofarnese@cultura.gov.it

BASSANO ROMANO, Villa Giustiniani | +39 0761 636025 | vm-tuscia.villagiustiniani@cultura.gov.it

BAGNAIA, Villa Lante | +39 0761 288008 | vm-tuscia.villalante@cultura.gov.it

ORIOLO ROMANO, Palazzo Altieri | +39 06 99837145 | vm-tuscia.palazzoaltieri@cultura.gov.it