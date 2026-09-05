Estate “di fuoco” per la Protezione Civile Comunale di Cerveteri, Gubetti: “Nostri volontari un esempio per tutta la cittadinanza”

Comunicato stampa

Oltre 100 gli interventi certificati ufficialmente nel periodo estivo per il gruppo di Protezione Civile Comunale. Il Sindaco Elena Gubetti: “Sono e saranno sempre un punto di riferimento per tutti quanti noi, Amministratori e cittadini”

“Un’estate difficile, complessa, sempre in azione quella appena trascorsa per il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città. Nell’ambito della Campagna Antincendio Boschiva, sono stati ad oggi oltre 100 gli interventi di spegnimento certificati ufficialmente, ai quali si aggiungono numerosi interventi anche in territori limitrofi a quelli del Comune di Cerveteri. Tra le emergenze fronteggiate in questi mesi, non posso non citare il gravissimo incendio che lo scorso 10 agosto ha messo letteralmente in ginocchio la nostra città: oltre 70 ettari di boschi e campi ridotti in cenere da una violenza inaudita. È stato proprio il lavoro e l’intervento della Protezione Civile Comunale una tragedia di dimensioni indescrivibili. A loro, il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono per Cerveteri e la sicurezza di tutti i cittadini”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Anche quest’anno purtroppo Cerveteri non è stata risparmiata dagli incendi, alcuni di essi anche molto vasti che hanno necessitato di numerose ore di intervento. In tante circostanze, accanto alla Protezione Civile Comunale, è stato prezioso il lavoro dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, che veramente non hanno mai smesso di presidiare il territorio e di mettersi a disposizione”.

“Oltre alle attività di prevenzione e sicurezza, quest’estate la Protezione Civile comunale è stata protagonista anche di un’iniziativa che oramai si rinnova da tantissimi anni a Cerveteri e che sempre riscuote ampio consenso da parte delle famiglie, ovvero il Campo Scuola, che offre gratuitamente a bambini e bambine della nostra città un’esperienza formativa e socializzante davvero unica – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un progetto di cui come Amministrazione andiamo fieri e che vogliamo continuare a ripetere anche in futuro. Così come prosegue anche il grande lavoro amministrativo della nostra Protezione Civile, che ha portato il gruppo ad aggiudicarsi importanti contributi sovracomunali. Non ultimo, il contributo di 13mila euro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”.

“Al Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni, una garanzia, figura di spessore sia da un punto di vista umano che professionale e a tutti i Volontari e Volontarie giunga il ringraziamento mio e quello di tutta l’Amministrazione comunale di Cerveteri – ha concluso il Sindaco Elena Gubetti – la loro presenza, il loro senso di appartenenza al territorio, il loro amore per il prossimo e per Cerveteri sono e saranno sempre un punto di riferimento per tutti quanti noi, Amministratori e cittadini”.