Ponte Milvio, Torquati-Marchisio: “Visite gratuite a Torretta Valadier con musei diffusi e Fai”

“Per la III edizione di “Musei Diffusi per la valorizzazione dei territori” – l’iniziativa promossa dall’Assessorato Capitolino al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, in collaborazione con Soprintendenza Speciale di Roma e Direzione Musei Statali – FAI Delegazione di Roma e Municipio XV organizzano quest’anno quattro appuntamenti per la visita gratuita di Torretta Valadier a Ponte Milvio.

Sabato 28 settembre, 26 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre, dalle 9.30 alle 14.30 (ultimo ingresso), sarà possibile partecipare alle visite narrate a cura dei volontari FAI con ingressi gratuiti alla Torretta a gruppi di 10 persone ogni 15 minuti circa; un’esperienza inedita per conoscere da vicino la storia di Ponte Milvio e di uno dei luoghi simbolo di Roma Nord.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, che sul nostro territorio hanno permesso nel 2022 ulteriori visite di Torretta Valadier e l’apertura al pubblico nel 2023 della Villa di Livia, di Torretta Valadier, dell’Arco di Malborghetto e del Santuario di Portonaccio nel Parco di Veio per un totale oltre 1.500 visite, quest’anno torniamo a Ponte Milvio. Una nuova occasione per il nostro territorio di riscoprire il valore di una cultura identitaria e per tutti i romani di conoscere la storia del nostro patrimonio storico e culturale.”