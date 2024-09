Ladispoli, oltre dieci spettacoli di danza contemporanea

Dal 27 settembre fino all’8 novembre, presso lo spazio performativo Agorà di Ladispoli (Roma), si svolgerà la sedicesima edizione del Festival Corrispondenze con spettacoli e workshop di danza contemporanea ed eventi speciali.

Ideato nel 2010 con la direzione artistica di Paola Sorressa, performer e coreografa internazionale, direttrice artistica di Mandala Dance Company e organizzatrice di eventi artistico/culturali, la rassegna multidisciplinare è divenuta un appuntamento imperdibile della stagione autunnale, ospitando coreografi, artisti e performer dell’attuale panorama della danza contemporanea italiana. Oltre dieci appuntamenti previsti con spettacoli proposti dalle più prestigiose compagnie italiane del panorama italiano e internazionale: Mandala Dance Company, ARB Dance Company, Megakles/Petranura, Estemporada, Con.Cor.D.A. Larumbe Danza (Spagna), Campania Danza, ResExtensa, Uscite di emergenza by Atacama, Asmed Balletto di Sardegna.

Dopo la giornata inaugurale del 27 settembre con gli spettacoli A Not Just Rigth Dance di ARB, coreografie di Marco Munno e Sciara (Genesi) della compagnia Megakles/Petranura diretta da Salvatore Romania e Laura Odierna; il 28 settembre si apre alle ore 17:00 con il Concerto Meditativo di Dionisia Cudalb e Paolo Rasile; a seguire Mandala Dance Company presenta Balancier, coreografia e regia di Paola Sorressa, e la compagnia Estemporada la produzione IN EQUILIBRIO coreografata da Livia Lepri

Venerdì 25 ottobre il Festival Corrispondenze ospita Jar project, progetto site specific della compagnia Uscite Di Emergenza, produzione ATACAMA, con la coreografia di Davide Romeo; Archétype di RESEXTENSA, coreografato da Ahmed Khemis e Oscure Luminescenze di Asmed Balletto di Sardegna, con le coreografie di Valeria Angela Russo e Lucas Monteiro Delfino

Si continua domenica 27 ottobre con la serata finale dedicata a NVED 24 (Nuovi Vettori Evolutivi Danza 2024), progetto di residenza creativa a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala Dance Company. Tre aperture al pubblico per altrettanti progetti artistici a cura di 3 coreografi finalisti selezionati che lavoreranno a stretto contatto con i danzatori di Matrix [Pro] 2024. Il festival prosegue il 1° novembre con Solitudine bohémien di Campania Danza, compagnia fondata e diretta da Simone Liguori; mentre il 2 novembre doppio appuntamento con la danza internazionale: dalla Spagna arriva il coreografo Juan Torres di LARUMBE Danza con lo spettacolo CENIZAS, e a seguire un estratto della produzione Riti di Passaggio di Mandala Dance Company, diretta da Paola Sorressa.

Il festival si conclude venerdì 8 novembre con Movimento in Actor (Con.Co.R.DA) che presenta la produzione Aporìe del presente coreografata da Flavia Bucciero e la produzione del coreografo vincitore di NVED24, prodotta da Mandala Dance Company. Da segnalare, inoltre, il percorso di alta formazione con il workshop condotto da Juan de Torres, previsto per il 2 novembre dalle ore 11 alle 13.

Festival CORRISPONDENZE è organizzato da Mandala Dance Company (compagnia supportata dal MiC – Ministero della Cultura), con la direzione artistica di Paola Sorressa con il patrocinio del Comune di Ladispoli, dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport_Ente di Promozione Nazionale) e dell’AICS Comitato Regionale Lazio e AICS Comitato Provinciale Roma. Ufficio Stampa Theatron 2.0.