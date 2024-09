Bracciano, spostato il mercato di via Salvo D’Acquisto

A seguito degli eventi recenti, il mercato di via Salvo D’Acquisto sarà temporaneamente spostato in Traversa Paolo Borsellino per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su Via Carlo Marchi e strade limitrofe.

Questa decisione era già in fase di pianificazione, assieme alla modifica della viabilità di tutto il quadrante per permettere lo svolgimento dei suddetti lavori e limitare il disagio dovuto al picco del traffico negli orari di entrata e uscita dai plessi scolastici. Tuttavia, il cedimento del manto stradale, verificatasi nei giorni scorsi a seguito delle piogge in Via Carlo Marchi, ha reso necessaria un’ordinanza d’urgenza emanata dal Sindaco, che ha annullato il mercato per quel giorno e accelerato questa decisione già in atto riguardante lo spostamento del mercato.

Gli eventi recenti confermano quindi quanto sia urgente l’intervento di messa in sicurezza sul dissesto idrogeologico, necessario per garantire una soluzione definitiva alle problematiche in questa zona della città.

All’inizio della prossima settimana sarà comunicato il dettaglio della nuova viabilità conseguente allo spostamento.