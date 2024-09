Cesano due ricorrenze si incontrano per creare un nuovo pezzo di storia

In questi giorni si sono incrociate, nel borgo di Cesano di Roma, due importanti ricorrenze, ovvero la 516ma festa del santissimo crocifisso e il centenario di Cesano come parte del comune di Roma.

La prima tappa della giornata delle celebrazioni è stata il doveroso omaggio ai caduti in battaglia per difendere il suolo patrio seguita dagli interventi del presidente del municipio XV Daniele Torquati e del parroco di Cesano padre José Manuel Torres Origel sull’importanza della pace, della memoria e del rispetto delle persone che ci hanno preceduto e che ci hanno donato la possibilità di vivere in un mondo relativamente tranquillo.

A questo punto per inaugurare la serie di eventi che avrebbero concluso un intero programma di festeggiamenti, iniziati nel 2023, è stata organizzata una conferenza intitolata “Cesano cristologica e postale” tenuta dal professor Renato Capuano, il quale si è occupato di mettere in luce la storia del Borgo cesanese dal punto di vista del servizio postale, e dalla professoressa Gloria Orsini, che invece ha raccontato la storia del culto legato al crocifisso passando attraverso gli eventi e i personaggi che hanno segnato Cesano e i suoi abitanti.

La prima parte della conferenza, ovvero quella del prof. Capuano, era necessaria non solo per comprendere l’evoluzione politica della frazione, ma anche per notare i cambiamenti burocratici che sono derivati dal passaggio di cui Cesano è stata protagonista, quando da frazione del comune di Campagnano Romano è divenuta frazione del comune di Roma nel 1923.

Questo intervento è stato poi ulteriormente valorizzato dalla collaborazione di Poste Italiane all’evento che ha distribuito delle cartoline raffiguranti degli squarci di una Cesano persa nel tempo e ha creato un timbro e dei francobolli speciali per l’occasione.

Il secondo intervento, tenuto dalla professoressa Orsini, è riuscito a rendere noti eventi e dettagli che la comunità locale non considerava o che dava per scontati.

Un esempio di quanto appena detto è l’aneddoto legato alla figura di Enrico VII di Lussemburgo Imperatore del sacro romano impero e fervente devoto del crocifisso, oppure l’importante figura di don Giuseppe Bruno Morotti, il quale ha rivoluzionato la vita dei cittadini del borgo.

Al termine della conferenza la parola è passata all’assessora alle politiche scolastiche e culturali Tatiana Marchisio che è intervenuta ricordando nuovamente a tutti i partecipanti quanto avere memoria del proprio passato sia importante per essere cittadini attivi e fieri, non solo della propria città ma anche del mondo: pensiero condiviso pienamente anche dalla redazione de “L’agone”.

Claudio Colantuono

Redattore L’agone