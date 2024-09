Settimana della scienza, il programma odierno

Si inizia come da tradizione all’Ex Cartiera Latina per scoprire le 5 lezioni di magia… o sarà forse scienza?

Bacchette & Provette in fibrillazione a Roma, in via Appia Antica, 42, dalle 14:30, insieme a ma̶g̶h̶i̶ ̶e̶ ̶s̶t̶r̶e̶g̶h̶e̶ ricercatori e ricercatrici.

Vi aspettiamo per lezioni, giochi scientifici, laboratori ed esperimenti incredibili ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Scopriremo le piante descritte nei libri del maghetto più famoso del mondo, giocheremo con pozioni di chimica come veri alchimisti e vedremo la materia cambiare sotto i nostri occhi, sfidando le leggi della fisica. Non c’è bisogno di cercare uno Snaso o cavalcare un Ippogrifo per scoprire degli animali incredibili. Osserveremo come la conoscenza di piccoli animali fantastici aiuta a portare avanti le ricerche scientifiche.

Sempre a Roma, ci sarà anche il science trip al Forte Monte Antenne, costruito tra il 1882 e il 1891 a difesa della capitale. Si avrà occasione di conoscere da vicino una delle opere del campo trincerato di Roma, nei suoi aspetti architettonici, costruttivi e funzionali. A cura dell’Università di Roma Tre.

Gruppo Astrofili Monti Lepini, invece vi aspetta all’Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga per un’avventura alla scoperta delle orchidee spontanee italiane, e delle piante carnivore, uno dei tanti modi elaborati dalla natura per sopravvivere.

Georg Bernard Shaw afferma che “l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare”. Con una serie di laboratori l‘associazione ParimPari di Potenza coinvolgerà i partecipanti in attività di logica e di matematica sotto forma di gioco.