Azione lancia “Vertenza Roma”, per una città più vivibile

Riceviamo e pubblichiamo – “Azione lancia ‘Vertenza Roma’, la prima di una serie di iniziative organizzate in ogni municipio per portare all’attenzione dell’amministrazione capitolina le istanze di movimenti e cittadini per una città più vivibile. Si parte sabato 28 settembre alle ore 10:30 con un sit-in, contro il degrado a Porta Cavalleggeri, organizzato da Azione Municipio XIII. Qui i problemi sono tanti, la prossima apertura della nuova ZTL e il contemporaneo avvio del cantiere della tramvia TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) e l’assenza di regole chiare per i pullman turistici sono solo alcuni di questi. Inoltre, è urgente mettere in sicurezza gli utenti più deboli della strada, come ciclisti e pedoni, in particolare su via Gregorio VII. Senza dimenticare i pini, sempre, di via Gregorio VII, che, se non curati, rischiano di essere abbattuti, fino all’ex Giardinaccio, simbolo di abbandono e degrado sotto al Cupolone”. Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Flavia De Gregorio e Claudia Finelli, rispettivamente Consigliere regionale del Lazio, Consigliera di Roma Capitale e Consigliera del XIII Municipio di Azione.