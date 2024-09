A Luca Milano il premio speciale “Cartoon Tribute of Honor”

Il direttore di Rai Kids, Luca Milano, è stato insignito del Premio Speciale “Cartoon Tribute of Honor” durante la cerimonia conclusiva della 35ª edizione del Cartoon Forum di Tolosa. Un riconoscimento per il suo impegno e contributo al settore dell’animazione europea, sia come promotore che come partner di numerosi progetti di rilevanza internazionale.

Nella motivazione del Premio, Il Cartoon Forum, che si conferma come uno dei principali eventi europei dedicati all’animazione, ha voluto rendere omaggio a Luca Milano per il suo ruolo chiave nello sviluppo e nel sostegno di contenuti animati per bambini, con una visione fortemente europea. Come direttore di Rai Kids, Luca Milano ha costantemente promosso la produzione e la coproduzione di serie animate che abbracciano tematiche culturali e valori condivisi a livello europeo, promuovendo la crescita dell’animazione italiana e la sua integrazione a livello europeo.

Nella sua attività, Luca Milano ha giocato un ruolo cruciale nel posizionare Rai come uno dei principali protagonisti del settore dell’animazione, supportando la crescita del talento creativo e favorendo il dialogo tra produttori, distributori e istituzioni. Rai Kids è divenuta a livello internazionale un punto di riferimento per l’animazione dedicata ai più giovani, favorendo la diffusione di serie che combinano intrattenimento e valore educativo.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di circa mille professionisti del settore, che hanno partecipato all’evento per scoprire e sostenere nuove idee, progetti e collaborazioni internazionali. Il Cartoon Forum, nato nel 1990 con l’obiettivo di incentivare la co-produzione e la distribuzione dell’animazione europea, ha nel tempo consolidato il suo ruolo di piattaforma di riferimento per l’industria.

“Questo premio rappresenta non tanto un riconoscimento personale, ma un tributo al lavoro di Rai kids e di tutta la Rai per fornire a ragazzi e famiglie opere di qualità ideate e prodotte in Italia e in Europa. In tutto il continente la Rai e gli altri broadcaster pubblici promuovono il talento e la creatività nei cartoni animati, dando vita a un settore industriale innovativo con migliaia di addetti di alta qualità professionale”, ha dichiarato Luca Milano durante la cerimonia di premiazione.