Enti locali, online il bando a sostegno delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio

«È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso pubblico per la concessione dei contributi a sostegno delle spese sostenute nell’anno 2023 da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio per l’esercizio di funzioni e servizi svolti in forma associata. A disposizione degli Enti Locali un milione e trecentomila euro per la gestione di servizi di primaria importanza come i servizi anagrafici, il trasporto pubblico comunale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del sistema locale dei servizi sociali. Si tratta di risorse preziose per ottimizzare e rafforzare l’efficienza dei servizi verso i cittadini e i territori, in particolare dove ci sono carenze di risorse e infrastrutture».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Nel bando sono stabiliti i criteri di assegnazioni delle risorse, con un punteggio che favorisce le Unioni con più di cinque Comuni, con più di 15mila abitanti e minore densità abitativa. C’è tempo fino al 16 ottobre per presentare le domande. La Giunta Rocca continuerà a mettere in campo politiche di sostegno agli Enti locali, in particolare a favore delle aree interne del Lazio che devono tornare ad essere attrattive e trainare la crescita della Regione» ha concluso l’assessore Regimenti.