Al via la settimana della scienza LEAF

Sabato 21 settembre, Bacchette & Provette in fibrillazione a Roma, dalle 14:30, pronte per dare il via alla Settimana della Scienza, in attesa della magica Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici LEAF, targata Frascati Scienza, di venerdì 27 settembre che presenta 500 eventi in 20 città, in compagnia di quasi 2000 ricercatrici e ricercatori in tutta Italia!

“La scelta di associare scienza e magia è sicuramente coraggiosa, perché spesso si pensa che una escluda l’altra. L’idea dietro questo evento è quella di accompagnare il pubblico oltre l’effetto magico di alcuni fenomeni ed esperimenti, guidando grandi e piccoli a comprendere i meccanismi che producono effetti ad un primo sguardo ‘magici’, per scoprire come possano essere ancora più affascinanti una volta compresi. Contemporaneamente – spiega Alessandra della Ceca, Responsabile Scientifica della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF – vogliamo raccontare e far vivere al pubblico quanto possano essere ‘magiche’ la scienza e la ricerca, perché in fondo ricercatori e ricercatrici sono delle persone che hanno imparato a guardare la realtà con occhi diversi, andando oltre l’apparenza e riuscendo a percepire la magia che si nasconde nella quotidianità, persino dietro un moscerino della frutta o una foglia che fluttua in aria sospinta dal vento”

Maghi e streghe ricercatori e ricercatrici vi attendono per lezioni, giochi scientifici, laboratori ed esperimenti incredibili ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Scopriremo le piante descritte nei libri del maghetto più famoso del mondo, giocheremo con pozioni di chimica come veri alchimisti e vedremo la materia cambiare sotto i nostri occhi, sfidando le leggi della fisica. Non c’è bisogno di cercare uno Snaso o cavalcare un Ippogrifo per scoprire degli animali incredibili. Osserveremo come la conoscenza di piccoli animali fantastici aiuta a portare avanti le ricerche scientifiche.