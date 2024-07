Lavoro, Marotta: “La Giunta Rocca trovi soluzione a istanze mondo terzo settore”

“Solidarietà e vicinanza a lavoratrici e lavoratori e al mondo del Terzo Settore che si è mobilitato oggi sotto la sede della Giunta regionale del Lazio. Bene hanno fatto le sigle Legacoop, Confcooperative, Agci e Forum Terzo Settore a manifestare per richiedere l’adeguamento delle tariffe come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello scorso febbraio. Il Terzo Settore rappresenta un pilastro su cui reggono le politiche sociali, di presa in carico e di cura nella nostra città e nella nostra regione. Perdere tempo e non dare risposta alle sacrosante sollecitazioni di chi oggi si mobilita sotto alla Regione Lazio vuol dire anche disinteressarsi della qualità del lavoro di chi si occupa di questioni così importanti e delicate per tante famiglie del nostro territorio, per questo la Giunta Rocca si adoperi con tutti gli sforzi per raccogliere e risolvere adeguatamente le istanze di chi oggi sta manifestando sotto la sede di via Cristoforo Colombo”. Lo comunica in una nota il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Lazio, Claudio Marotta.