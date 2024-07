Municipio Xv, Torquati-Marchisio: “Cortili di cinema: concluse le arene estive municipali, partecipazione straordinaria”

“Si è conclusa ieri “Cortili di Cinema”, la rassegna cinematografica estiva del Municipio XV. Alla sua prima edizione, il cinema all’aperto di Roma Nord ha offerto al territorio la proiezione gratuita di quindici film della commedia italiana nei cortili delle scuole di cinque quartieri.

Grottarossa, Fleming, Cesano, Labaro e La Storta, con le scuole Gizzio, Nitti, Periello, Castelseprio e Amaldi, che per cinque weekend e quindici serate, hanno visto una partecipazione straordinaria di pubblico che ha accolto la novità del cinema all’aperto davvero con grande entusiasmo.

Da tempo desideravamo inserire le arene estive nel nostro piano culturale del Municipio XV; un progetto frutto di un lungo lavoro che portiamo avanti sin dal nostro insediamento e che ormai da due anni e mezzo offre al territorio iniziative culturali e di intrattenimento gratuite. Come spesso accade, anche questa volta abbiamo scelto di non proporre un unico grande evento ma di distribuire gli appuntamenti e l’offerta cinematografica su tutto il territorio, dalle zone più centrali alle periferie. Abbiamo scelto quindi di non aspettare la partecipazione dei cittadini ma di muoverci noi e di entrare nei quartieri.

Un modo per raggiungere tutti e dare a tutti la possibilità di partecipare; per portare la Cultura tra le piazze, le strade e questa volta i cortili delle scuole del nostro esteso territorio. E’ stato un esperimento di grande successo, con una partecipazione straordinaria della Comunità. Grazie all’Ufficio Cultura del Municipio, ai dirigenti scolastici per aver messo a disposizione le scuole e a tutti gli operatori a lavoro.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.