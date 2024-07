“La Conferenza delle Regioni ha sollevato legittimamente forti dubbi sul decreto liste di attesa, per competenze e risorse. Il Governo farebbe bene a ritirare il decreto per evitare inutili conflitti. È incomprensibile la posizione assunta dalla Regione Lazio, che risulta così totalmente isolata e ininfluente in sede di Conferenza delle Regioni”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.