Pennsylvania, attentato a Donald Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stato ferito durante un comizio in Pennsylvania. E’ stato subito circondato dai servizi di sicurezza e si è rialzato, cosciente, ma sanguinava dall’orecchio destro. Folla in preda al panico per gli spari uditi, il portavoce del tycoon ha detto che “Trump sta bene ed è al sicuro”.

Circa una decina i colpi di arma da fuoco uditi, mentre Biden ha dichiarato “sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c’è posto per la violenza in America”. L’attentatore è stato ucciso. Oltre all’uomo che ha sparato, si registra la morte di un altro uomo.