Il chiostro degli Agostiniani ospita “Accordi per testi liberi”

Sabato 13 luglio ore 21 al chiostro degli Agostiniani spettacolo di Teatro-Canzone a cura di Generazione Musica: “Accordi per testi liberi”.

Testi di Stefano Benni, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Francesco Guccini, Zucchero, Paola Turci, Pierangelo Bertoli…

Lo spettacolo ci condurrà in un percorso che, attraverso la musica e il teatro, con un linguaggio brillante e divertente, affronterà le tematiche della solidarietà e del rispetto per le diversità.

Lo spettacolo ha avuto un grande successo nelle repliche proposte in passato utilizzando un linguaggio artistico, quello del teatro-canzone, che fa parte della cultura e della sensibilità italiana.

Musiche eseguite live da Generazione Musica con Laura Ferranti, Alessandro Lembo, Michele Mastroianni, Nino Di Gregorio, Francesca Gamberini, Alessandro Taborri, Francesco Loppini e Ludovico Sanna. Performance teatrale: Elisa Lambertucci e Gianpiero Nardelli.

Ingresso libero.