“Il Goal della Vita”, la terza edizione

Successo per la Terza Edizione “Il Goal della Vita” promossa dall’Associazione scientifica Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I

Si è conclusa lunedì 8 luglio a Roma con l’apertura della banda dell’Esercito in Piazza Campidoglio, la terza edizione de “Il Goal della Vita”. L’iniziativa, è stata promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I e patrocinata dall’IDI IRCSS, Istituto Dermopatico dell’Immacolata, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Coni e dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Lo slogan di quest’anno è stato: “In salute e sicurezza con lo sport nel mondo dell’era digitale ”.

Durante la manifestazione, sono intervenute molte autorità istituzionali, tra le quali, il Vice Presidente della Camera Mulè Giorgio, Il Prefetto Lamberto Giannini, il Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’On.le Lorenzo Marinone, l’Assessore del personale del Comune di Roma Catarci Andrea, il consigliere della città Metropolitana di Roma Tiziana Biolghini, il Presidente del Consiglio Regionale Lazio Aurigemma Antonello, il Questore di Roma Carmine Belfiore, il presidente CONI Giovanni Malagò, il fondatore dell’Opera di Don Giustino Onlus, Don Antonio Coluccia, il consigliere della città Metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, il commissario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia, il Direttore sanitario dell’Ospedale Cristo Re, Gabriella Nasi, il consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma, Nicola Illuzzi.

Ognuno di loro ha dato un grande contributo sul connubio della Prevenzione, Salute, Sport e Sicurezza per una migliore gestione della Cybercicurity applicata all’Intelligenza artificiale. Nell’occasione, l’On.le Mulè ha detto: “Il Goal della Vita, grande metafora, significa lottare quotidianamente affinché la vita sia sempre sopra ogni altra cosa” .

In Piazza è stato svolto un servizio di prevenzione sulle Unità Mobili. I medici del Policlinico Umberto I e dell’IDI al servizio del Cittadino e dei dipendenti del Comune.

La giornata è continuata con un Sympisum “In salute e sicurezza con lo sport nel mondo dell’era digitale – Rapporto alla prevenzione, responsabilità e diritto: rischi e opportunità” tenuto a Palazzo Valentini nella sala consiliare “Giorgio Fregosi, moderato da Maria D’Amico, Vincenzo Aloisantoni e Adriano Squillante e dove grandi luminari di ogni settore hanno dato il loro contributo al documento programmatico sulla Cybersicuruty e IA. Sono intervenuti il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Enrico Lubrano, il docente ordinario di chirurgia all’Università di Roma La Sapienza, Andrea Mingoli, il direttore del servizio di Polizia Postale, Ivano Gabrielli, il direttore centrale di Sanità del Dipartimento PS, Fabrizio Cipriani, il professore associato di Medicina Interna all’Università di Roma La Sapienza, Alessio Molfino, il professore associato di chirurgia all’Università di Roma La Sapienza, Salvatore Sorrenti, l’Avvocato Pierluigi d’Agostino, l’Avvocato Valerio Masci.

Il Professore Mingoli, nel corso dell’iniziativa ha poi evidenziato come per la Sanità sia importante l’ausilio dell’IA, ma che sono però necessari ulteriori trial prospettici per assicurare la validità dei risultati. È necessario allenarsi all’uso dell’IA. L’IA deve potere essere usata senza BIAS e per trattare nello stesso modo differenti popolazioni e Regioni.

A proposito di BIAS e della mancanza di flessibilità, riproducibilità, responsabilità e difetti di sicurezza, il Direttore del Servizio Polizia Postale Dott. Ivano Gabrielli ha spiegato “quando si parla di Cybercicurity, dobbiamo pensare al nuovo Mondo digitale che è la Nuova Frontiera della criminalità organizzata il quinto dominio delle varie attività delle piattaforme digitali, dove abbiamo l’economia virtuale, i pagamenti virtuali, le erogazioni e i servizi, insomma, la nuova frontiera dove esercitiamo la nostra individualità, ma dove dobbiamo tenere anche presente la tutela e i diritti dell’individuo, quindi dobbiamo rendere sicuri i nostri servizi, le nostre infrastrutture, tutelare le criticità e la sicurezza dell’individuo”.

Durante l’evento, sono intervenuti anche i giovani dell’Osservatorio Scientifico di Mida Academy, coordinati dal Prof. Botticelli e la Prof.ssa Pacella che stanno portando avanti varie ricerche scientifiche, in particolare, il dott. Giulio Valente della Mida Academy e la dott.ssa Maria Ludovica Costanzo hanno lanciato un messaggio ai giovani “Bisogna lavorare molto sul Connubio della Sanità Sport e Sicurezza, affinchè si possa raggiungere grandi risultati sulla prevenzione della Salute e Cybercecurity”.

La giornata si è conclusa con il torneo amichevole di calcio disputata presso il Centro preparazione olimpica del CONI “Giulio Onesti” – campo “Gianluca Vialli” (Largo Giulio Onesti, 1), a cura del tecnico della nazionale di calcio degli avvocati d’Italia, Andrea Celletti, e con le rappresentative dei medici del Policlinico Umberto I, della Nazionale dei Magistrati, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria per il Goal della Vita, per un aiuto all’opera don Giustino fondata da Don Coluccia. Anche quest’anno, il primo posto è stato conquistato dagli Avvocati, mentre il secondo posto è andato alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, il terzo posto ai Medici.

Madrina della giornata è stata la Duchessa Maria Consiglio Visco Marigliano.

La giornata si è conclusa con un gran galà, con musica del Dj Gabriele Imbimbo. Tutto coordinato dal Direttore Organizzativo Mario Ciaccio.