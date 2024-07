Bando Ossigeno, Palazzo: “Coinvolgiamo anche Coni e Cip, nuove piantumazioni nei centri sportivi”

Riparte la raccolta di proposte per la piantumazione di alberi del progetto Ossigeno, questa volta con il coinvolgimento esteso anche al mondo sportivo.

La Regione Lazio ha infatti pubblicato il quarto Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore per selezionare proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni.

La novità di questo quarto avviso è proprio il coinvolgimento, fortemente voluto dall’Assessore all’Ambiente, Sport e Turismo Elena Palazzo, dei Centri Sportivi accreditati dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

“L’attività sportiva non poteva restare esclusa dal progetto, vista l’importanza che essa svolge nella vita quotidiana di molti cittadini. Grazie a questo nuovo avviso, offriamo la possibilità di rendere i centri sportivi più verdi e ricchi di ossigeno, un bene molto prezioso per tutti noi e in particolare per chi svolge attività all’aperto”, afferma l’assessore Elena Palazzo.

Gli alberi, così come le opere necessarie alla loro piantumazione, saranno totalmente a carico della Regione Lazio, senza alcun onere per i beneficiari che dovranno soltanto occuparsi della successiva manutenzione e irrigazione. Il progetto OSSIGENO ha l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità. Con questo nuovo avviso si intende quindi estendere quanto più possibile i benefici ricavati dalla presenza di nuove alberature.

“Con oltre 3 milioni di euro dei 10 stanziati da Regione Lazio – conclude l’assessore Palazzo – proseguiamo il lavoro sul territorio per favorire una migliore qualità dell’aria e rendere l’ambiente più ospitale per tutti i cittadini.”

I progetti per la piantumazione di alberi e arbusti a Roma e Città Metropolitana e nelle provincie di Frosinone, Latina e Rieti dovranno essere presentati entro lunedì 30 settembre 2024.