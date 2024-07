Bracciano, festeggiamenti per il 25° anniversario dell’Asd

Il 7 luglio in una cornice, molto ospitale e intima, presso il bellissimo lago, si sono svolti i festeggiamenti per il 25° Anniversario dell’ASD di Bracciano.

L’entusiasmo del suo Presidente Luciano Cioce e di tutti i suoi collaboratori, hanno da subito creato tra gli invitati e gli atleti una serata bella e spensierata. Lo sport unisce tutti.

L’allegria, lo sport, qualsiasi declinazione di passioni sane e portatrici di valori, sono percepiti da tutti, come fari importanti, da accendere con sempre più costanza e determinazione. Una possibilità, soprattutto se fatta, come per l’ASD, per allontanare i giovani da tutto quello che, profondamente distante dalla genuinità, rischia di portare in direzioni diverse.

E la risposta a dir poco positiva dei giovani e giovanissimi è decisamente il segno che investire sullo Sport e sulle sue poliedriche forme serva, e restituisca una soddisfazione che ha un sapore tutto suo, inspiegabile a parole.

La serata è trascorsa all’insegna della buona tavola, con piatti preparati dai Volontari e di tutti quelli che hanno dato un contributo per rendere l’appuntamento sereno e piacevole.

Presenti il sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli, il Presidente dell’Università Agraria di Manziana Alessandro Carucci e il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi che nel suo intervento ha portato il saluto dell’amministrazione e quanto lo Sport possa aiutare i ragazzi a trovare punti di aggregazione sani.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone