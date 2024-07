Canale Monterano, c’è la selezione del responsabile del settore urbanistica

Il Comune di Canale Monterano indice una valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità del Settore Urbanistica del Comune di Canale Monterano, nel rispetto del D.Lgs 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

La selezione avviene per mezzo di valutazione dei candidati, sulla base del curriculum vitae professionale e di un colloquio. La Commissione, all’esito della selezione, esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità. Il candidato a cui verrà affidato l’incarico, stipulerà un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per un anno, eventualmente prorogabile fino alla fine del mandato del Sindaco.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando l’apposito modello dovrà pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il giorno 18 luglio 2024 direttamente al protocollo dell’Ente mediante le seguenti modalità:

consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Canale Monterano, in busta chiusa, nelle ore di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì);

inviata tramite lettera raccomandata A.R. (le domande spedite in tempo utile dovranno perentoriamente pervenire entro il termine di scadenza; le domande inviate e non pervenute, per eventuali disguidi e scioperi del servizio postale o il mancato ricevimento, anche imputabile a caso fortuito o forza maggiore, non potranno essere prese in considerazione);

inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.comune.canalemonterano.rm.it dal titolare della richiesta di partecipazione all’avviso, esclusivamente con PEC personale.