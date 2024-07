Mostre, a Roma c’è “Vacanze romane”

“La mostra “Vacanze romane” che abbiamo inaugurato venerdì scorso a Villa Altieri, sede culturale e museale della Città metropolitana di Roma, è il segno che la nostra Capitale riesce a offrire spunti culturali e storici di livello. Abbiamo organizzato questo evento, che sarà disponibile al pubblico fino al 5 agosto a Villa Altieri (viale Manzoni 47), per offrire una ulteriore opportunità per i turisti e per gli appassionati del settore. Vogliamo raccontare anche un territorio metropolitano tra cultura e sociale, ripercorrendo tappe fondamentali della nostra storia contemporanea. Molti sono stati gli artisti che abbiamo voluto coinvolgere per offrire al pubblico che verrà a visitare questo evento sempre maggiori spunti di riflessione. Roma e il suo territorio provinciale si arricchiscono di proposte estive che regaleranno a cittadini e turisti una gamma di scelte culturali senza precedenti”.

Mariano Angelucci, consigliere della Città metropolitana di Roma