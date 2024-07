Metromare, autorizzato un protocollo d’intesa tra Cotral e Atac

La Giunta della Regione Lazio, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Fabrizio Ghera, ha approvato la delibera per permettere a Cotral di avviare un protocollo d’intesa con ATAC per l’acquisizione di un treno della Metro A per riconvertirlo ad utilizzo della Metromare. Questa delibera arriva a seguito di quanto già era stato anticipato dall’assessore in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della storica tratta.

«Con questa delibera dimostriamo di voler mantenere gli impegni presi con i cittadini. Il nostro impegno per rendere la Metromare sempre più efficiente è concreto. Questo treno è soltanto il primo tassello di un progetto che prevede il miglioramento costante del servizio per poter abbassare la frequenza del passaggio rendendo dunque l’attesa più vicina ai tempi di una linea metropolitana urbana» ha dichiarato l’assessore Ghera.