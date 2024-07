Prima riunione per il Comitato regionale del Lazio per i lavori pubblici

Si è riunito per la prima volta nella sede della Giunta del Lazio in via Cristoforo Colombo, il Comitato regionale per i lavori pubblici.

Il Comitato è stato istituito con un Decreto a firma del presidente Francesco Rocca del 7 maggio 2024, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. Durante la prima riunione con il nuovo presidente, il professore ordinario del Dipartimento di Edilizia civile e ambientale della “Sapienza di Roma”, Giuseppe Sappa, sono stati toccati temi centrali per il lavoro che vedrà impegnato il Comitato nei prossimi anni.

Infatti, il Comitato per i lavori Pubblici è un organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione Lazio o con interessi regionali. Ha il compito di esprimere pareri obbligatori nei progetti di opere pubbliche, concessioni, appalti di concorso o opere strategiche il cui importo di base di gara è uguale o superiore alla soglia di tre milioni di euro.

«Siamo molto soddisfatti della qualità del Comitato. Sono tutti professionisti di alto livello e molto motivati. Sicuramente tale organismo sarà impegnato costantemente con una valutazione trasparente e rigorosa dei progetti. Grazie a tutto ciò garantiremo un supporto agli enti locali, per permettere la realizzazione delle opere secondo le normative vigenti che consentiranno di avere uno sviluppo sostenibile delle opere pubbliche nel Lazio». Lo hanno dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi e il presidente del Comitato regionale per i Lavori pubblici, Giuseppe Sappa.

Il Comitato è composto dal professor, Giuseppe Sappa, presidente designato, dal direttore regionale dei Lavori pubblici, delle Infrastrutture e dell’Innovazione tecnologica, Luca Marta; dal direttore regionale dei Trasporti, della Mobilità, della Tutela del territorio, del Demanio e del Patrimonio, Fabrizio Mazzenga; dai dirigenti competenti in materia dei Lavori pubblici, Anna Ambrosio, Antonio Battaglino, Maria Cristina Vecchi, Giorgio Pineschi, Giovanni Saura; dal dirigente competente in materia di Ambiente, Fabio Bisogni; dal dirigente competente in materia Urbanistica, Ilaria Scarso e dal dirigente dell’Avvocatura, Rosa Maria Privitera. Dai dipendenti di altri enti pubblici, per la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, Valentina Milano; per la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, Rossella Zaccagnini; per l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Vincenzo Fucito. E dai dipendenti esperti esterni alla Regione Lazio, Alessandro Ierardi, esperto sulle questioni giuridico-amministrative in materia di Lavori pubblici; Letizia Appolloni, esperto in restauro conservativo; Andrea Albani, esperto in progettazione di strutture anche in zona sismica; Pierluigi Pietrangeli, esperto in progettazione di opere stradali e trasporti; Marta Crognale, esperto in progettazione di opere stradali e trasporti; Alfonso Rubeis, esperto in progettazioni di opere idrauliche; Carlo Patrizio, esperto in progettazione di opere idrauliche; Iolanda Fiori, esperto in progettazione di opere marittime e portuali; Cristiano Rinaldi, esperto in programmazione, direzione e elaborazioni di indagini geotecniche.