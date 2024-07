Grande serata di tennis a Wimbledon, nel tempio del tennis, dove ieri sera erano di scena due tennisti italiani: il numero 1 dell’Atp Jannik Sinner e Matteo Berrettini, specialista dell’erba e già finalista al torneo londinese. Il match si è chiuso in quattro set (triplo 7-6 al tie break per l’altoatesino e 6-2 per il romano) ma più del punteggio conta lo spettacolo offerto dai due atleti, capaci di offrire una sfida degna d’una finale.