Nuovo sito istituzionale e servizi online a Cerveteri

Il nuovo sito istituzionale e la vasta gamma dei servizi online implementati saranno i temi della conferenza stampa che si terrà il 4 luglio 2024 alle ore 18 presso la Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

Dopo il completo restyling del portale comunale, lanciato qualche mese fa, il Comune di Cerveteri ha introdotto numerosi servizi completamente online, arricchendo la piattaforma con funzionalità pensate per semplificare la vita dei cittadini.

“Abbiamo pensato a una conferenza stampa aperta a tutti,” ha spiegato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, “per approfondire, insieme ai cittadini, il tema legato alla digitalizzazione del nostro Comune. Sarà un momento formativo per chi ha poca esperienza con la tecnologia, ma anche per avvicinare i più giovani e i nativi digitali alle istituzioni, spesso spaventati dalla lentezza e complessità della burocrazia, che stiamo cercando di snellire sempre più.”

“Un doveroso ringraziamento va a Città Metropolitana di Roma Capitale, al Vice Sindaco Pierluigi Sanna, grazie al quale abbiamo ottenuto i finanziamenti per la piattaforma, al Dirigente Maurizio Apicella di Capitale Lavoro, uno dei nostri partner digitali insieme a We-COM – ha concluso il Sindaco – Invitiamo dunque tutti i cittadini a partecipare per scoprire come il nuovo sito web può semplificare l’accesso ai servizi comunali e migliorare l’interazione con l’amministrazione”.