“Vivere il carcere”, il libro scritto da un detenuto

Il 5 luglio, col patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma, si svolgerà un festival letterario presso Il Collegio San Pio X, in Via degli Etruschi, 36, nel quartiere romano di San Lorenzo. E’ la stessa sede in cui il 9 dicembre 2023 s’è svolta la premiazione del concorso letterario «Secondo mestiere, seconda opportunità». A partire dalle 20, all’aperto è possibile gustare, a prezzi popolari, le specialità tipiche romane e a bere della buona birra, ascoltando la musica dal vivo di Leo Fulcro e dei Mixxitalia.