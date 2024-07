Il Pd Ama e l’inaccettabile aggressione a un operatore Ama

Nel cuore di Trastevere un valoroso operatore dell’Ama è stato vittima di un’aggressione brutale durante il suo turno di lavoro. Il gruppo di aggressori, senza alcun motivo apparente, ha colpito il nostro collega che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Il circolo PD AMA condanna fermamente questo vile episodio e chiede con forza maggiori misure di sicurezza per garantire la protezione del personale. Ringraziamo il sindaco , Roberto Gualtieri , per la sua totale solidarietà e sostegno al nostro operatore, vittima di questa violenza inaccettabile. Insieme continueremo a lottare per un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti i nostri colleghi.