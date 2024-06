Garante infanzia Lazio: «Impegno su tutto il territorio regionale per il controllo delle case-famiglia»

Monica Sansoni (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio) continua senza sosta il suo lavoro su tutto il territorio regionale. In questi giorni, infatti, la Garante sta ispezionando le varie strutture delle case-famiglia del Lazio, con particolare attenzione a quelle che ospitano minori e, soprattutto, minori stranieri non accompagnati.

«Il nostro lavoro – ha detto la Dott.ssa Sansoni – mira a garantire luoghi sicuri e accoglienti per tutti i minori presenti sul territorio laziale, siano essi italiani o stranieri non accompagnati. Io e il mio ufficio ci adoperiamo ogni giorno affinché le strutture delle case-famiglia del Lazio siano all’altezza di questo delicato compito che sono chiamate a svolgere. Proseguirò le ispezioni – ha concluso la Garante – durante tutta l’estate e, ovviamente, anche oltre per garantire luoghi di accoglienza destinati a tutti i minori».