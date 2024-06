Cerveteri e le elezioni del consiglio comunale dei giovani

Domani, 29 giugno, dalle ore 10 alle ore 20, si terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani presso la biblioteca del Granarone.

Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per i ragazzi e le ragazze di partecipare attivamente alla vita sociale e politica della comunità di Cerveteri.

Sono 30 i giovani candidati, tra ragazze e ragazzi, pronti a sfidarsi sui temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. È essenziale che tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni esercitino il proprio diritto di voto, contribuendo così alla formazione di un organo che rappresenti le loro idee e prospettive.

Il Sindaco Elena Gubetti sottolinea l’importanza di questa partecipazione, evidenziando come il loro impegno sia un segnale positivo di responsabilità civica. “Sono profondamente orgogliosa di vedere tanti ragazzi e ragazze interessati a partecipare alla vita pubblica. Il Consiglio Comunale dei Giovani è uno strumento fondamentale per ascoltare le vostre idee e arricchire il dibattito e le decisioni del nostro Comune. Partecipate numerosi alle elezioni di domani! La vostra voce è essenziale per costruire una comunità più inclusiva e dinamica. Fate sentire la vostra presenza per contribuire insieme al futuro del nostro Comune”.