Ariccia, fondi Pnrr per l’apertura cantiere PUI di “Villa Ricordi”

Avvio dei lavori di ristrutturazione di “Villa Ricordi”, immobile sottoposto a sequestro e assegnato dall’Agenzia Regionale del Demanio al Comune di Ariccia. La villa ospiterà un centro per attività residenziali e semiresidenziali nell’ambito dei servizi socio-sanitari, con il fine di realizzare un Polo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Questo importante progetto ha ottenuto il finanziamento per le opere di ristrutturazione attraverso il Programma Urbano Integrato (PUI) del PNRR della Città Metropolitana di Roma, e i relativi progetti di gestione dei servizi saranno sostenuti dal PNRR e dalla Regione Lazio. I servizi verranno attivati in collaborazione con i comuni del distretto RM6.2.

Il Polo per l’inclusione sociale e lavorativa offrirà una gamma di servizi essenziali, tra cui: appartamento per co-housing “Dopo di noi”: destinato a persone con disabilità; appartamento “Vita indipendente”: rivolto a persone con disagio psichico, già operativo e ospitante attualmente 4 residenti dei comuni del distretto RM6.2; “stazione di posta”: un servizio temporaneo per persone senza fissa dimora, che offrirà assistenza sanitaria iniziale, supporto alimentare, counselling, orientamento al lavoro e formazione professionale; hub per co-working/smart working: orientato all’inclusione sociale e lavorativa degli ospiti delle strutture residenziali e delle fasce fragili della popolazione del distretto RM6.2; modello operativo integrato, volto a connettere le politiche di contrasto alla povertà con le politiche attive del lavoro.

“Con l’apertura del nuovo Polo presso Villa Ricordi, ci impegniamo a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili, promuovendo inclusione sociale e lavorativa in maniera integrata e sostenibile”. – Ha dichiararto il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli.

