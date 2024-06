Lazio Strade Sicure, D’Amato: “Bene il contributo Aifvs in audizione commissione”

“Ringrazio l’AIFVS, il responsabile della sede di Roma, Sergio Toscano, e Leopoldo Comparin, commissione tecnico-scientifica, per il contributo offerto durante le audizioni in VI Commissione mobilità e trasporti. Un apporto importante che ha messo in luce l’importanza delle azioni previste dalla proposta di legge Lazio Strade Sicure, dalla prevenzione e educazione stradale nelle scuole, ai corsi di guida sicura, fino all’importanza di mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada, partendo dagli attraversamenti pedonali rialzati davanti a scuole, stazioni e ospedali, fino all’aiuto psicologico per le vittime e i familiari delle vittime di incidenti stradali, che troppo spesso sono lasciati soli. Il mio auspicio è che la legge possa arrivare il prima possibile in aula e ottenere l’appoggio di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale. Infine, voglio ringraziare il presidente Mitrano per aver apprezzato la completezza della proposta di legge e gli interventi delineati all’interno di questa norma”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale, commissario di Azione Lazio, responsabile nazionale Welfare e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.