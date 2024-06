XV municipio, online l’avviso pubblico per la nuova edizione de “L’Isola che non c’era”

“E’ online l’avviso pubblico di Roma Capitale per la nuova edizione de “L’Isola che non c’era”, l’iniziativa finalizzata alla promozione in tutti i Municipi di attività socio culturali realizzate da giovani under 35, per cui ringraziamo il consigliere capitolino delegato alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone.

Quest’anno l’area scelta per il Municipio XV è quella di Parco Volpi al Farnesina dove il miglior progetto presentato per Roma Nord da associazioni, organizzazioni culturali o cittadini del territorio dovrà prevedere una programmazione socio – culturale di minimo trenta giornate, anche non consecutive, da svolgersi tra l’1 settembre e il 31 ottobre 2024.

Un calendario fitto che potrà prevedere appuntamenti e iniziative culturali, artistiche, teatrali e di intrattenimento, ma anche laboratori per bambini e attività enogastronomiche con somministrazione di cibo e bevande. Con un contributo di 15.000 euro per ciascun progetto vincitore, la terza edizione de “L’Isola che non c’era” rinnova la volontà dell’amministrazione capitolina, al fianco dei Municipi, di rendere i giovani romani protagonisti dello sviluppo economico, sociale e culturale della città.

Per questo sarebbe davvero bello se al termine della programmazione dell’Estate Municipale, che quest’anno animerà il territorio fino ai primi di settembre, si potesse proseguire con questo nuovo appuntamento, in un’area verde che, interamente riqualificata lo scorso anno, potrebbe ora diventare protagonista con un mese di iniziative culturali.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Giovanili e Bilancio, Alessandro Cozza e l’Assessore alla Cultura e alla Scuola, Tatiana Marchisio.