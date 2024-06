“Tutti i colori dello sport”, iniziativa a Roma con più partner

“Tutti i colori dello sport”, per l’ opportunità di riunire persone di diverse nazionalità e culture attraverso lo sport, favorendo la conoscenza reciproca e la coesione sociale.

Un evento promosso dal Comitato Uisp Roma, Città metropolitana di Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e Multi Roma nell’ambito del Tavolo metropolitano della convivenza.

“Lo sport sarà, lo strumento per abbattere le barriere e promuovere l’integrazione all’insegna dell’amicizia nella pacifica e costruttiva convivenza fra i popoli, la partecipazione e l’affermazione dei diritti, sia naturali che civici, debbano avere un valore universale. Per questo – ha dichiarato la Consigliera Delegata ai Diritti e Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma – abbiamo raccolto tutte le energie con UISP Roma, l’Assessorato alla Sport del Comune di Roma, grazie all’intraprendenza dell’Assessore Alessandro Onorato, per la posa di fondamenta necessità per costruire una società sempre più interculturale e accogliente”.

La giornata ha offerto ai partecipanti attività di calcio giovanile, a cura dei Liberi Nantes e dell’Esquilino F.C.; rugby, promossa dalla US Roma Rugby; atletica leggera, organizzata da Runner Trainer; mini volley e sitting volley, gestita dal settore della Pallavolo Uisp Roma;, parkour, con l’associazione Art Du Déplacement; arrampicata e judo con la collaborazione della UispP Roma Work in Progress.