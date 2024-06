Festeggiato l’anniversario 210 dell’arma dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno festeggiato il 210° Anniversario della Fondazione e ricordato le sue memorie storiche che riportiamo succintamente.

Costituiti come Corpo dei Carabinieri Reali il 13 luglio 1814 da Vittorio Emanuele I° di

Savoia al suo rientro dall’esilio in Piemonte dopo la caduta di Napoleone Bonaparte

con la promulgazione delle Regie Patenti firmate dal Generale d’Armata Giuseppe

Thaon di Revel, essi vennero scelti “ per buona condotta e saviezza di istinti “ per

contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra e “ specialmente incaricati di

vigilare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza e andare all’incontro di quei

disordini che potrebbero intorbidirla.



Il Corpo sarà Arma dei Carabinieri nel 1861, dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia.

L’Arma assumerà poi il rango di Forza Armata (mantenendo sempre la stessa

denominazione) con Decreto Legislativo del 5 ottobre 2.000 con le seguenti

caratteristiche: “L’Arma dei Carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito

del Ministero della Difesa con rango di Forza Armata ed è forza militare di polizia a competenza generale ed in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore”.



La Festa dell’Arma viene annualmente celebrata il 5 giugno facendo riferimento al 5

giugno 1920 allorquando la propri Bandiera fu decorata della prima medaglia d’oro al

valor militare per i comportamenti eroici dei Carabinieri nella prima guerra mondiale

1915-1018.

Quest’anno a Bracciano è stata posticipata al 19 giugno per motivi organizzativi.

La celebrazione è avvenuta con una S. Messa nella Chiesa di Santa Maria Novella,

celebrata da Don Francisco.

Presenti le massime cariche Istituzionali con i rispettivi gonfaloni, i vari corpi di Polizia e

Militari, oltre a tante Associazioni di tutto il Comprensorio Sabatino e non solo.

Belle parole pronunciate da Don Francisco nella sua omelia, ricordando ed invocando la “Pace” e la solidarietà; Saluti e ringraziamenti da parte del Comandante di Compagnia dei Carabinieri Simone Notaro, del Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e del Presidente della Sezione di Bracciano dell’Associazione Nazionale Carabinieri Giovanni Ciraolo.

Presenti i Sindaci di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, Angelo Pizzigallo sindaco di

Anguillara Sabazia, Alessio Telloni sindaco di Manziana e Alessandro Bettarelli sindaco di

Canale Monterano.

Celebrazione con tanta partecipazione militare e civile, dove i valori, la memoria vanno

ricordati sempre per poter consegnare alle generazioni future una società migliore,

solidale ed umana. L’agone nuovo, presente alla cerimonia, ringrazia gli organizzatori e i partecipanti.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone