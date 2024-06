Le Fiamme Gialle al “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024”

Ieri pomeriggio, al porto antico di Genova, alla presenza di numerose autorità militari e civili, si è svolta la cerimonia inaugurale del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024, giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione, nata per valorizzare le coste italiane nel rispetto dell’ambiente e del turismo, partirà il 18 giugno da Genova e si concluderà a Venezia il 21 luglio con la cerimonia di premiazione.

Il Tour, che porta il nome della Marina Militare, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela ed è patrocinato dal CONI.

Alla convention, moderata dal giornalista de “La Stampa” Fabio Pozzo, hanno partecipato il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di SSi Sports & Events Dottor Riccardo Simoneschi ed il Segretario Generale della Federazione Italiana Vela, l’Avv. Alberto Volandri.

Inoltre, presenti all’incontro per sostenere e dare manforte all’intero Team gialloverde, il Comandante del Centro Sportivo, Gen. B. Antonio Marco Appella, il Ten. Col. Alessandro Cavalletti, quale Comandante del Reparto Operativo Aeronavale Genova ed il Comandante del IV Nucleo Atleti, Cap. Francesco Nerone che, come nella precedente edizione, guiderà nuovamente l’equipaggio delle Fiamme Gialle al Giro d’Italia a vela, in qualità di “Team Leader”.

Durante la cerimonia inaugurale, in cui sono stati presentati tutti gli equipaggi che inaugureranno la prima tappa, è stato più volte ribadito dal Dott. Luca Andreoli, che la Guardia di Finanza quest’anno sarà in gara per promuovere, in aggiunta all’aspetto agonistico dell’appuntamento sportivo, il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza che in tutta Italia racconta i valori istituzionali, sociali e ambientali oltre che la storia del Corpo, la quale, proprio attraverso lo sport è protagonista da ben 113 anni.

Durante la presentazione, nei maxi schermi appositamente installati all’interno del villaggio, sono state proiettate le clip istituzionali del Corpo ovvero delle discipline sportive delle Fiamme Gialle con particolare riferimento alla Vela gialloverde, che, difatti, sarà al centro di alcuni degli eventi sportivi di rilievo (Nastro Rosa Tour e Barcolana), individuati dalla Guardia di Finanza per celebrare i 250 anni dalla fondazione.

La competizione

Il giro d’Italia a vela si svolgerà nei nostri splendidi mari attraverso dieci tappe, di cui una all’estero (Durazzo – ALB), per dieci squadre in gara nelle categorie Offshore (Figaro 3), Inshore (Waszp) e Boards (Wing foil).

La Guardia di Finanza oltre ai Waszp parteciperà con FIGARO 3, una delle dieci imbarcazioni messe a disposizione dall’organizzazione per i concorrenti. Moderna e innovativa, lunga 10 metri e dotata di foil, è una barca costruita per un equipaggio di due persone, veloce e facile da timonare, ideale per questo tipo di regate. FIGARO 3 è stato personalizzato con la stampa – sullo scafo e sulle vele – del Grifone alato (simbolo del Corpo), del logo creato per celebrare i 250 anni della Guardia di Finanza e di quello dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.

Le tappe

L’evento toccherà le principali città costiere italiane ed una straniera: dopo la giornata inaugurale di Genova, il giro farà infatti tappa a Sanremo, La Maddalena, Gaeta (storica sede della Scuola Nautica della Guardia di Finanza, nonché del IV Nucleo Atleti), ovvero Catanzaro, Durazzo, Vieste, San Benedetto del Tronto, Chioggia e Venezia.