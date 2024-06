Piendibene e D’Antó: “Siglato un patto per un futuro migliore”

“Stamattina le forze del centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle hanno siglato un accorto politico elettorale di apparentamento.

È una scelta importante, che sancisce un patto che permetterà a due culture politiche che ad ogni livello rappresentano l’alternativa alle destre di proporre a Civitavecchia una piattaforma per il superamento di una stagione tristissima che ha visto palazzo del apincio umiliato da una gestione pasticciata e impalpabile, fatta di rimpasti e poco altro.

Oggi proponiamo a Civitavecchia un patto di fiducia: costruiremo una città inclusiva, trasparente, una città di opportunità.

Il nostro è un patto con i civitavecchiesi per un cambio di paradigma storico: uniamo le forze migliori con spirito di servizio per amore di Civitavecchia, questa è la nostra sfida e la vinceremo.” Così in una nota Marco Piendibene ed Enzo D’Antó.