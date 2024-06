Canale Monterano, a bando la gestione del micronido comunale

A Canale Monterano viene messa a bando la gestione del micronido comunale, spazio recentemente realizzato attraverso un contributo regionale, fondi MIUR e di bilancio comunale.

L’avviso, rivolto a realtà che operano nel settore, è stato pubblicato nel primo pomeriggio di ieri e la presentazione delle offerte scadrà l’8 luglio. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale secondo la

procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.

“Se non ci saranno complicazioni in fase di gara, il prossimo settembre, 14 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi potranno essere accolti nel primo micronido comunale del nostro paese – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – Non nascondo la soddisfazione per questo piccolo grande traguardo che stiamo per tagliare: un traguardo che significa, concretamente e non solo a parole, maggiori servizi per le famiglie e per i minori”.

Altrettanto entusiaste l’Assessore alle Politiche sociali, Laura Aloisi e l’Assessore alle Politiche scolastiche, Valeria Pasquali: “Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto: dai Lavori pubblici che hanno portato a termine il progetto di realizzazione del micronido, agli Affari generali che hanno seguito e seguiranno le procedure di gara. Lo sforzo sostenuto è stato notevole, specialmente per un piccolo comune come il nostro ma il risultato ottenuto sarà un valore aggiunto per tutta la Comunità.”

Il micronido, sito in Piazza De Mattias, è stato ricavato all’interno dei locali un tempo dedicati esclusivamente alla scuola dell’infanzia, ampliandoli e ristrutturandoli completamente: “Il polo scolastico del Comune continua la sua crescita – conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Magagnini – dal micronido alla scuola secondaria di primo grado, tutti i servizi scolastici sono racchiusi in un unico grande spazio dedicato ai servizi scolastici ed allo sport. Elemento questo che renderà molto più agevole la vita delle famiglie, specialmente di quelle con più figli e di età diversa: infatti, avere vicini i luoghi dove i bambini e ragazzi vanno a scuola, dai 3 mesi ai 14 anni, è garanzia di una più semplice gestione del tempo che, come genitore, so bene essere un elemento imprescindibile per la buona organizzazione della vita famigliare.”