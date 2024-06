A Cerveteri raccolta alimentare della protezione civile comunale

“Una lunga giornata di solidarietà in favore delle famiglie in difficoltà economica del Comune di Cerveteri. Donando anche un singolo prodotto possiamo dare un contributo importante, se lo facciamo tutti insieme il contributo sarà ancor più significativo”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare lo svolgimento della raccolta alimentare organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, che si terrà sabato 15 giugno al Supermercato Carrefour di Cerveteri sito in Largo A. Loreti n.2.

“Con la raccolta alimentare, iniziativa alla quale da sempre Cerveteri risponde con grande generosità, vogliamo garantire alla fascia di popolazione in stato di maggior disagio economico un piccolo ma concreto aiuto – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in molti ricorderanno il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile comunale guidata dal Responsabile Renato Bisegni durante la pandemia nell’assistenza alla popolazione in difficoltà. Sabato 15 giugno quindi, andando a fare la spesa, acquistate qualche prodotto in più e lasciatelo ai volontari presenti all’esterno del supermercato: tutti i prodotti raccolti saranno consegnati, sotto forma di pacco alimentare, alle famiglie che ne hanno bisogno indicate dai Servizi Sociali. Come sempre, sono sicura che dai cittadini giungerà una grande risposta e tanta solidarietà”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a ringraziare tutti i Volontari di Protezione Civile e la direzione del Supermercato Carrefour, che anche in questa occasione ha dato immediata disponibilità ad ospitare la raccolta alimentare”.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, biscotti, fette biscottate, prodotti per la colazione in generale, latte a lunga scadenza, legumi in scatola, caffè, zucchero e tutto ciò che non sia deperibile. Graditi anche prodotti per l’infanzia. Non donare surgelati e prodotti freschi.