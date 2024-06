Ignazio Marino ad Anguillara per sottolineare l’importanza della tornata elettorale

L’ex sindaco di Roma è candidato alle elezioni europee con Avs – Alleanza Verdi e Sinistra. Era con lui Filiberto Zaratti, deputato di AVS.

Marino ha innanzitutto sottolineato l’importanza di queste elezioni, mai così sentite ed importanti per il futuro dell’Unione Europea che, a fronte di un percorso virtuoso intrapreso con il grande programma per la transizione ecologica, ha spostato rapidamente sempre più risorse per finanziare armamenti, e rischia la disgregazione per le politiche sovraniste delle destre, negazioniste rispetto alla crisi climatica e ambientale e sostenitrici di fossili ed energia nucleare.

E’ importante andare a votare ed eleggere persone competenti, capaci di rilanciare una politica comunitaria che torni a puntare sulla giustizia climatica e sociale, per una prospettiva di pace nel nostro continente e nel mondo.

Marino ha ricordato come siano state disattese tutte le speranze e promesse del post-Covid di ingenti investimenti europei (PNRR) innanzitutto nel settore della sanità che, invece, ha aggravato la sua crisi per carenza di medici e infermieri e di disponibilità di posti letto, e di investimenti per la tutela dell’ambiente e per rilanciare la produzione in chiave ecologista, anch’essi dispersi in mille rivoli per finanziare progetti vecchi e non prioritari.

Si è anche soffermato sul tema della gestione dei rifiuti, e più in generale delle politiche europee di “economia circolare”, ribadendo e motivando – in piena coerenza con quegli indirizzi – la sua totale contrarietà al progetto di un nuovo mega-inceneritore voluto dal Sindaco d Roma Gualtieri, antistorico, antieconomico e dannosissimo per la salute dei cittadini.

L’incontro è stato arricchito da sollecitazioni e considerazioni degli intervenuti – come quelle sull’agricoltura da tutelare e sviluppare con grandissima attenzione, perché una adeguata e corretta nutrizione per tutti è garanzia di buona salute e qualità di vita – con cui Ignazio Marino ha dialogato con rara spontaneità e chiarezza, confermandosi persona di grandissime capacità e sensibilità, sicuramente una risorsa per il nostro Paese e per l’Europa: è per questo che unanime è l’augurio che possa rappresentarci nel prossimo Parlamento della UE.

Benedetto Titocci

L’agone