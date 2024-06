Codice Rosa, Palazzo: “Complimenti alla commissaria Asl Cenciarelli per la sensibilità dimostrata verso le donne vittime di violenza”

Voglio complimentarmi con la Commissaria straordinaria della Asl Latina, Sabrina Cenciarelli, per la grande sensibilità e attenzione che dimostra nei confronti del mondo femminile con l’iniziativa del Percorso Codice Rosa”, lo dichiara l’assessore Ambiente, Transizione Energetica, Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“Da ieri, infatti, è attivo in tutti i Pronto Soccorso della Asl di Latina un servizio che consente la presa in carico per le donne che hanno subìto violenza e degli eventuali figli minori testimoni o vittime, a loro volta, di abuso. Un percorso dedicato – spiega – in grado di accogliere le donne, di assisterle nella cura ma anche nella segnalazione ai servizi sociali o nella denuncia alle Forze dell’ordine”.

“Da donna e da assessore voglio ribadire alla Commissaria della Asl Cenciarelli che potrà sempre contare su di me, così come su tutta la squadra della giunta regionale guidata dal presidente Francesco Rocca, pronta a scendere in campo per sostenere tutte le iniziative a supporto delle cittadinanza, in particolare di chi è vittima di soprusi e violenze”, conclude l’assessore Elena Palazzo.