Linea FL5 interrotta due giorni, le “sostituzioni”

Trenitalia ha comunicato che, per consentire al gestore dell’infrastruttura degli interventi di manutenzione sulla linea FL5, martedì 11 e giovedì 13 giugno 2024 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 circa la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Ladispoli e Civitavecchia. Pertanto, al fine di garantire la mobilità della clientela, sarà predisposto un servizio di bus effettuato con bus Gran Turismo tra Ladispoli e Civitavecchia e viceversa.

Martedì 11 e giovedì 13 giugno i seguenti treni saranno attestati a Ladispoli:

o R 12508 (Roma Termini 8.42 – Civitavecchia 10.00);

o R 12537 (Civitavecchia 10.52 – Roma Termini 12.18);

o R 12510 (Roma Termini 9.12 – Civitavecchia 10.20);

o R 12539 (Civitavecchia 11.43 – Roma Termini 12.48);

o R 12512 (Roma Ostiense 9.53 – Civitavecchia 11.05);

o R 12541 (Civitavecchia 11.56 – Roma Termini 13.18);

o R 12514 (Roma Termini 10.42 – Civitavecchia 12.00);

o R 12543 (Civitavecchia 12.43 – Roma Termini 13.48);

o R 12516 (Roma Termini 11.12 – Civitavecchia 12.16);

o R 12545 (Civitavecchia 12.55 – Roma Termini 14.18).

Per la riprotezione dei viaggiatori saranno predisposte delle corse bus Ladispoli – Civitavecchia e viceversa in corrispondenza di tali treni.

I bus effettueranno fermata per servizio viaggiatori nelle seguenti località:

• Ladispoli: via Amalfi, altezza civico 27;

• Marina di Cerveteri: fermata TPL su viale Campo di Mare incrocio con via Eufronius;

• Santa Severa: fermata Cotral su SS1 Aurelia, altezza via del Castello;

• Santa Marinella: fermata Cotral – via Aurelia SS1 altezza via F. Crispi;

• Civitavecchia: parcheggio FS lato binario 1 Tronco.

A Ladispoli per garantire il passaggio dei bus navetta dalle 8:00 alle 15:00 dei giorni 11 e 13 giugno 2024 la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue:

· Via Amalfi, divieto di sosta e fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari);

· Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto;

· P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione con Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;

· Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;

· Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma;

· Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia;

· P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.