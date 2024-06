Europei atletica, altre due medaglie per l’Italia

Nell’ultima finale della prima giornata dei Campionati Europei di Roma, un altro trionfo per l’Italia con Nadia Battocletti che conquista la medaglia d’oro nei 5000 metri grazie a uno eccellente rettilineo finale che la fa chiudere in 14’35″29, battendo il suo precedente primato italiano oltre che il record dei campionati. Poco prima la 4×400 mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione) aveva conquistato l’argento alle spalle dell’Irlanda. Per il quartetto tricolore anche il record italiano e il pass olimpico.