“Cura della libertà e libertà della cura”, domani convegno a Roma

Convegno “Cura della Libertà e libertà della Cura” sabato 8 giugno 2024 a Villa Altieri Roma, a partire dalle 9:30.

Moderato dalla Dottoressa Stefania Calapai, dal Dottor Francesco Cro e dalla Giornalista Barbara Speca, con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si discuterà di cura della libertà e libertà della cura, ricordando la dura battaglia combattuta da Franco Basaglia affinché la salutementale fosse un diritto e non una dura punizione, un approccio terapeutico fondato sul dialogo e non sull’annientamento del paziente in difficoltà.