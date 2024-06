Oltre 180 giovani cestisti invaderanno le vie di Bracciano

Al via il 18° Torneo Minibasket “Memorial Rosario De Felice”

L’asd Bracciano Basket organizza il “Memorial Rosario De Felice”, torneo di minibasket categoria esordienti dove ha visto la 1a edizione svolgersi nel 2003 e che, senza soluzione di continuità, ha proseguito fino al 2019 con la 17a edizione.

A distanza di 4 anni dall’ultima edizione, a causa della chiusura degli impianti sportivi e covid, si è deciso finalmente di riprendere l’evento, anche perché stimolati profondamente dall’idea di poter dedicare il torneo al mai dimenticato Rosario De Felice, realizzando di fatto una manifestazione che assume il carattere di Memorial in suo onore.

Rosario, deceduto lo scorso anno a soli 29 anni, era un atleta della Juvecaserta basket e nel 2008 rimase coinvolto in un incidente stradale. A lungo in coma, è stato poi costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di una grave forma di paralisi. Nel tragico incidente morirono 4 persone, tra cui Manuela Galligola, dirigente ed istruttore Minibasket che partecipò con i bambini del suo centro minibasket, tra cui anche Rosario, a diverse edizioni del torneo di Bracciano, lasciando un ricordo indelebile di allegria, serietà e professionalità.

Squadre partecipanti: Bracciano Bk – Cestistica Civitavecchia – Stella Azzurra VT – Anguillara Bk – Roma UISP XVIII – Dinamo Ladispoli – RIM Cerveteri -BKL Ladispoli – Parco di Veio – Supernova Fiumicino – Don Bosco NS Rm –

Le parole del Presidente Luciano Cioce: “Siamo pronti ad ospitare le 12 squadre partecipanti che daranno vita a 26 gare, tutte arbitrate da arbitri federali, di sicuro valore agonistico e sportivo. Su nostro invito saranno presenti nei due giorni di sport anche i genitori di Rosario che presenzieranno la cerimonia di presentazione e le premiazioni. La manifestazione sarà presentata in Sala consiliare venerdì 8 giugno alle 17:30 alla presenza del sig. Sindaco Marco Crocicchi e al delegato allo sport Emilio Scarafoni. Ringrazio tutte le squadre partecipanti e il loro seguito: staff, atleti e genitori. Ringrazio il Comune di Bracciano, il Presidente del CRL Fip Stefano Persichelli, il settore regionale Minibasket, il CIA Regionale e naturalmente l’intero staff del Bracciano basket. Buona pallacanestro a tutti”

“………Rosario tiferà dall’alto del cielo”